نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على أبرز بنود اجتماع كولر والخطيب في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل اجتماع لجنة التخطيط في النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق

والذي تم خلاله المناقشة في العديد من الأمور المتعلقة بالفريق ومنها مستقبل رباعي حراسة المرمى ومصير الثنائي أليو ديانج لاعب الوسط المالي في الأهلي، وأيضا الجناح التونسي محمد الضاوي "كريستو".

وعلم "دوت الخليج" كواليس الاجتماع ونتائجه والتي جاءت كالآتي:

وأفاد مصدر خاص بأن المدرب السويسري طلب إجراء بعض التغييرات الإدارية في الفريق أبرزها رحيل خالد بيبو مدير الكرة عن الفريق كما طلب التعاقد مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله وتمسكه بالتعاقد معه للمرة الثالثة.

أبرز بنود اجتماع كولر والخطيب في الأهلي

كما أضاف المصدر تمسك كولر باستمرار ثنائي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، كما أبدى موافقة على تفعيل بند الشراء في تعاقد محمود الزنفلي الذي سيكون الحارس الثالث بعد رحيل حمزة علاء والذي وافق المدير الفني على رحيله عن الفريق على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة واكتساب خبرات اللعب.

وفجر المصدر مفاجأة بترحيب كولر مبدئيًا برحيل محمد الشناوي حارس الفريق حال رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف في الوقت ذاته أبدى كولر تعجبه من الترحيب برحيل اللاعبين الأجانب دون تحديد بدائل لهم مبديا غضبه من عدم حسم ملف المهاجم حتى الأن وعدم وجود بدائل.

كما أكد السويسري موافقته على إعارة المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق لنادي الخلود السعودي.

فيما أبلغ محمد الضاوي "كريستو" الأهلي برغبته في الموافقة على عرض الصفاقسي التونسي لاستعارته وذلك رغم موافقة الأهلي سابقا على إعارته للرجاء المغربي، لأن اللاعب يرغب في العودة إلى تونس الموسم المقبل نظرا لظروف أسرية.

