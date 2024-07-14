عاجل.. كولر يحسم موقف الأهلي النهائي من رحيل أليو ديانج

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أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، موقفه النهائي من إعارة المالي أليو ديانج لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

موقف الأهلي النهائي من رحيل أليو ديانج

وتلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي الخلود السعودي لاستعارة اللاعب المالي لمدة موسم.

وأبلغ مارسيل كولر لجنة التخطيط بموافقته على انتقال اللاعب المالي للنادي السعودي على سبيل الإعارة.

وأكد كولر للجنة التخطيط على أن رحيل ديانج لن يؤثر على الفريق لأن النادي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين في مركزه.

وأشار كولر خلال اجتماعه اليوم بلجنة التخطيط على أن إعارة أليو ديانج الموسم المقبل هو الأفضل للاعب وللنادي.