نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كولومبيا الرسمي ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الأرجنتين وذلك في دور نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، تشكيل كولومبيا الرسمي أمام الأرجنتين في مشوار نهائي بطولة الكوبا.

موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وكولومبيا عند تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من اليوم الأثنين.

تشكيل كولومبيا ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: كاميلو فارغاس

الدفاع: سانتياغو أرياس - دافينسون سانشيز - كارلوس كويستا - جون موخيكا

الوسط: جيفيرسون ليرما - ريتشارد ريو - جيمس رودريغيز

الهجوم: جون أرياس - جون كوردوبا - لويس دياز