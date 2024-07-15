نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بركات يكشف كواليس عدم خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب الأولمبي، عن الصعوبات التي واجهت المنتخب الأولمبي، والحالة النفسية للاعبين.



وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "المنتخب الأولمبي واجه العديد من الصعوبات".



وتابع:هناك حالة إيجابية لدى اللاعبين وكل لاعب قارص على نفسه للتألق في الأولمبياد".



وأضاف: "الصعوبات التي واجهت المنتخب الأولمبي أثرت إيجابيا على اللاعبين".

وواصل: "ميكالي كان يتخيل أنه سيضم لاعبين فوق السن بكل سهولة لكنني شرحت له الأمر".

وأوضح: "موقف إبراهيم عادل كان واضحا من البداية وميكالي طلب تواجد كل اللاعبين بالمعسكر".

وأردف: "خروج لاعب من المعسكر كانت بالنسبة لي مرفوضة شكلا وموضوعا".



واختتم محمد بركات حديثه قائلا: "مانعرفش هيحصل إيه في الكرة بكرا، لكن اللي علينا أننا هنجتهد".