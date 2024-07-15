وكيل محمد شريف يكشف سبب عدم انضمامه إلى معسكر الخليج وأخر عروض الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة -

ارتبط اسم محمد شريف، نجم نادي الخليج السعودي، بالرحيل عن دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقي بعض العروض المغرية للرحيل عن الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

- وكيل شريف يكشف مفاجأت جديدة

أكد سيد مصطفى وكيل اللاعب محمد شريف مهاجم الخليج السعودى:" أن تأخر صدور تأشيرة السفر الخاصة به كانت سبب تخلفه عن الانضمام لصفوف الخليج لبدء المعسكر التجهيزي".

وتابع خلال تصريحاته مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي أزمات بين اللاعب ونادى الخليج".

وأوضح:" " مهاجم منتخب مصر لديه موسما أخيرا في تعاقده مع الفريق السعودي، بجانب وجود موسم أخر يجدد بموافقة الطرفين".

وأختتم:" يوجد حديث من بعض الأندية بشأن ضم محمد شريف، خاصة مع اقتراب وصول اللاعب للفترة القانونية له للتوقيع الحر فى يناير المقبل فأكيد بعض الأندية ترغب فى التعاقد مع اللاعب".