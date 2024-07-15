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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، هدف لوتارو مارتينيز في شباك كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

هدف مارتينيز ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا

وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد على كولومبيا في نهائي البطولة خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك صباح اليوم الأربعاء.

وأحرز مارتينيز هدف الفوز لصالح الأرجنتين بعدما نزل كبديل في الوقت الإضافي من اللقاء وجاء الهدف في الدقيقة 112 حيث سدد كرة محققة في شباك كولومبيا ببراعة.

