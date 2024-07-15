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أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو النادي الأهلي موعد رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الخلود السعودي، بعد التوصل لاتفاق على إعارته لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

الأهلي يحدد موعد رحيل المالي أليو ديانج

وقرر النادي الأهلي، السماح إلى أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بالرحيل عقب مباراة بيراميدز يوم 22 يونيو الجاري إلى معسكر الخلود السعودي الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الخلود السعودي، تقدم بعرض لاستعارة ديانج، حيث وافق مسؤولو النادي الأهلي، على رحيله ولكن دون أحقية الشراء بعد تمديد عقده لمدة موسمين.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 17، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك غدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.