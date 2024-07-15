نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موعد رحيل ديانج وصدمة للشناوي والزمالك يريد نجمي بيراميدز والإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يحدد موعد رحيل ديانج

حدد مسؤولو النادي الأهلي موعد رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى الخلود السعودي، بعد التوصل لاتفاق على إعارته لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وقرر النادي الأهلي، السماح إلى أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بالرحيل عقب مباراة بيراميدز يوم 22 يونيو الجاري إلى معسكر الخلود السعودي الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد.

ليبوف مديرًا فنيًا لفريق الأهلي الكرة النسائية

قام النادي الأهلي بالإعلان عن تعيين مدير فني فرنسي لقيادة فريق سيدات كرة القدم، وهو ديميتري ليبوف، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويسعى المارد الأحمر في تحقيق العديد من البطولات في الفترة القادمة لكرة القدم سيدات، وتكوين فريق سيدات كرة القدم للمشاركة في المسابقات المحلية.

الأندية السعودية تتراجع عن الشناوي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك تراجع في العقود التي قدمت الفترة الأخيرة من الأندية السعودية لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وأضاف شبانة ان هذا التراجع من قبل الأندية السعودية جاء بسبب تذبذب مستوى الحارس في المباريات الأخيرة مع النادي الأهلي.

الزمالك يفكر في فخري لاكاي وتواصل شفهي بشأن عبد الرحمن مجدي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن الزمالك يعمل في هذه المرحلة على ابرام صفقات قوية للموسم الجديد.

وأضاف شبانة ان في الوقت الذي يفكر فيه مسؤولي بيراميدز الاستغناء عن فخري لاكاي، ظهر الزمالك في الصورة بقوة حيث ترددت انباء داخل النادي باهتمام الفارس الأبيض بالتعاقد مع اللاعب.