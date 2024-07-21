نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يعلن اقترابه من ترك كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام عبد المنعم نجم الزمالك السابق، أن الأمور صعبة للغاية وأنه يتمنى أن تكون للنقابة دور مع اللاعبين السابقين خاصة وأن الرياضة هي "لقمة عيش" لهم ولا يمتلكون عمل غيرها.

تصريحات حسام عبد المنعم نجم الزمالك السابق

وأوضح حسام عبدالمنعم في تصريحات تلفزيونية، كان موجودا في قطاع الناشئين خلال فترة الدكتور محمود سعد في موسم 2012 وبعدها عمل كمدرب خارج النادي.

وواصل تصريحاته، أنه ساهم في تصعيد لاعبين مثل مصطفى محمد وأحمد عادل ميسي وغيرهم من اللاعبين واكتسب خبرات من العمل داخل القطاع، وتولي تدريب فرق مثل العياط وشربين وسمنود.

واستطرد في حديثه أنه لا يمتلك علاقات مع وكلاء لطرح اسمه علي الأندية للتعاقد معه ولكن دون جدوى.. وأكمل: قلت يمكن اسمي مش عاجب الناس ولا حاجة!.

وكشف، أنه مقهور مما يحدث وعندما رحل عن شربين كان له مستحقات ومكافآت مباريات، وأنه منذ نوفمبر الماضي لم يعمل مع أي فريق بعدما طلب منه أن يفعل أمور لا يحبها ولن يقوم بها ولو وصل الأمر إلي الابتعاد عن كرة القدم.