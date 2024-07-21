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أحمد جودة - القاهرة - تعادل النصر السعودي أمام فريق فارينزي البرتغالي وديا (1-1) في إطار معسكر الفريق الخارجي في البرتغال على ملعب "دي ساو لويس" في منطقة الجارف البرتغالية مقر معسكر النصر.

في إطار معسكره الخارجي.. النصر يتعادل مع فارينزي البرتغالي

ولعب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر المباراة بتشكيلة مكونة من: بينتو ماتيوس، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي، وعبد الإله العمري، وأليكس تيليس، عبد الله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، سامي النجعي، تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران.



وشارك النجم السنغالي ساديو ماني أساسيا في المباراة.

وبذلك يتعادل النصر للمرة الثانية أمام فارينزي حيث كان قد تعادل أمام لوليتانو البرتغالي في أولى مبارياته الودية.

بينما فاز الفريق على ماريتيمو البرتغالي بهدف، وسيلتقي النصر مع بورتيموينسي البرتغالي في رابع تجاربه الودية يوم 24 يوليو الحالي.

