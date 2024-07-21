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أحمد جودة - القاهرة - لمح الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي إلى رغبته في الاستمرار مع الفريق رغم الاهتمامات الكثيرة بالحصول على خدماته.

إسماعيل بن ناصر يلمح لحسم مستقبله مع ميلان

وارتبط اسم إسماعيل بن ناصر بالرحيل عن الميلان في ظل رغبة أندية الدوري السعودي للمحترفين متمثلة في ناديي اتحاد جدة والقادسية في الظفر بخدماته.

ونشر بن ناصر صورا له من مباراة "الروسونيري" أمس مع رابيد فيينا النمساوي في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وأرفق اللاعب الصور بتعليق جاء فيه: "شهر من أجل التحضير جيدا"، في إشارة منه إلى عدم نيته في الرحيل عن الميلان، حيث أنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

ويستعد إسماعيل بن ناصر مع ناديه ميلان للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض بعض المباريات الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد، وستكون بداية المواجهات الودية التي سيخوضها الفريق في أمريكا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 28 يوليو الجاري في مدينة نيويورك.