نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المقاولون لمباراة المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمباراة المصري

ضمت التشكيلة الأساسية كلًا من؛ محمود ابو السعود لحراسة المرمى، أمير عابد ، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، جوزيف أوشايا لخط الظهر، محمد مجلي، معز أفولوا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد عنتر، جواكيم اوجيري، عمر سافيولا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد سالم".

فيما ضمت قائمة البدلاء عامر عامر، أسامة النجار، محمود شبراوي، محمد هاني تريكة، أحمد مودي، فراس عيفية، محمد عبد الناصر، محمود أبو الفتوح، مهند محمد.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.