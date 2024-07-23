نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 23-7-2024 العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد سيلتك وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

- بودو جليمت ضد ريجاس فوتبولا سكولا في تمام الساعة 6 مساء.

- بانيفيزيس ضد جاجيلونيا بياليستوك في تمام الساعة 6:30 مساء.

- لينكولن ريد امبس ضد كارباج اغدام في تمام الساعة 7 مساء.

- أبويل نيقوسيا ضد بيتروكوب في تمام الساعة 8 مساء.

- مالمو ضد كي كلاكسفيك في تمام الساعة 8 مساء.

- دينامو كييف ضد بارتيزان بلجراد في تمام الساعة 9 مساء.

- فرينكفاروزي ضد ذا نيو سينتس في تمام الساعة 9 مساء.

- سانتا كولوما ضد ميتييلاند في تمام الساعة 9 مساء.

- لوجانو ضد فناربخشة في تمام الساعة 9:30 مساء.

- شامروك روفرز ضد سبارتا براج في تمام الساعة 10 مساء.

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

- بالكاني ضد هامرون سبارتنز في تمام الساعة 7 مساء.

- ديفردينج ضد اورداباسي في تمام الساعة 8 مساء.

- فيرتوس ضد فلورا تالين في تمام الساعة 10 مساء.



مواعيد مباريات ودية

- لاس بالماس ضد السد في تمام الساعة 7:30 مساء.

- ميلوول ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 8 مساء.

- شتورم جراتس ضد بورتو في تمام الساعة 8 مساء.

- بورام وود ضد برينتفورد في تمام الساعة 9:30 مساء.

- شروسبري تاون ضد ليستر سيتي في تمام الساعة 9:45 مساء.

- دونكاستر روفرز ضد هال سيتي في تمام الساعة 9:45 مساء.

- سبورتنج لشبونة ضد إشبيلية في تمام الساعة 10:30 مساء.



مواعيد مباريات كأس فلوريدا والقنوات الناقلة

- مانشستر سيتي ضد سيلتك في تمام الساعة 2:30 فجر الأربعاء، ويذاع عبر قناة أبو ظبى الرياضية.