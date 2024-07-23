نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 23-7-2024 العديد من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد سيلتك وديًا استعدادًا للموسم الجديد.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
- بودو جليمت ضد ريجاس فوتبولا سكولا في تمام الساعة 6 مساء.
- بانيفيزيس ضد جاجيلونيا بياليستوك في تمام الساعة 6:30 مساء.
- لينكولن ريد امبس ضد كارباج اغدام في تمام الساعة 7 مساء.
- أبويل نيقوسيا ضد بيتروكوب في تمام الساعة 8 مساء.
- مالمو ضد كي كلاكسفيك في تمام الساعة 8 مساء.
- دينامو كييف ضد بارتيزان بلجراد في تمام الساعة 9 مساء.
- فرينكفاروزي ضد ذا نيو سينتس في تمام الساعة 9 مساء.
- سانتا كولوما ضد ميتييلاند في تمام الساعة 9 مساء.
- لوجانو ضد فناربخشة في تمام الساعة 9:30 مساء.
- شامروك روفرز ضد سبارتا براج في تمام الساعة 10 مساء.
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
- بالكاني ضد هامرون سبارتنز في تمام الساعة 7 مساء.
- ديفردينج ضد اورداباسي في تمام الساعة 8 مساء.
- فيرتوس ضد فلورا تالين في تمام الساعة 10 مساء.
مواعيد مباريات ودية
- لاس بالماس ضد السد في تمام الساعة 7:30 مساء.
- ميلوول ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة 8 مساء.
- شتورم جراتس ضد بورتو في تمام الساعة 8 مساء.
- بورام وود ضد برينتفورد في تمام الساعة 9:30 مساء.
- شروسبري تاون ضد ليستر سيتي في تمام الساعة 9:45 مساء.
- دونكاستر روفرز ضد هال سيتي في تمام الساعة 9:45 مساء.
- سبورتنج لشبونة ضد إشبيلية في تمام الساعة 10:30 مساء.
مواعيد مباريات كأس فلوريدا والقنوات الناقلة
- مانشستر سيتي ضد سيلتك في تمام الساعة 2:30 فجر الأربعاء، ويذاع عبر قناة أبو ظبى الرياضية.