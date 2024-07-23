نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز يشن هجومًا حادًا على الإعلام وحكم لقاء الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمود عبد العاطي دونجا لاعب نادي بيراميدز هجوما عنيفا على القرارت التحكيمية وذلك بعد سقوط فريقه أمام الأهلي بهدف نظيف



وعلق اللاعب على لقطتي المباراة والتي ظهر فيها الحكم محاولا تفسير عدم احتساب ركلة جزاء لنادي بيراميدز للمدير الفني.

وكتب في منشور قصير: "هو محدش قلك إني مرتشي وموقوف قبل كده في قضية رشوة، شوف بعرفك اهو اني قبيض بالغ رشاوي".



بينما علق على لقطة وليد وكريم: "كنت حط رجلك في بطنه يا وليد يمكن تاخدها ركلة جزاء".

الأهلي يقترب من حسم الدوري

ويذكر أن الأهلي قد كرر فوزه ذهابا بثلاثية مقابل هدفين و إيابا بهدف وحيد ليقترب لحسم اللقب بعد تضييق الفارق على المقدمة بنقطتين فقط.

