نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عقوبات محمد الشيبي بعد "خناقة" حسين الشحات في مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل أصداء أزمة محمد الشيبي محترف نادي بيراميدز والذي تعرض للطرد أمس في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي بعد تدخل بتهور مع حسين الشحات.

وغادر المغربي ملعب المباراة بصعوبة كبيرة بعد الشجار مع الجماهير الأهلاوية ولاعبي الأهلي ليغادر بعد رفع قميصه اتجاه الجماهير.

عقوبات محتملة للمغربي

ويواجه الشيبي عقوبة محتملة وهي إيقافه 3 مباريات، حيث سيتم إيقافه بشكل مؤكد لمباراتين بعد خروجه ببطاقة حمراء مباشرة، إضافة لمباراة أخرى بسبب تعطيله اللعب وعدم الخروج مباشرةً من أرضية الملعب بعد الطرد، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ سيتم تطبيق تلك العقوبة حال تسجيل الحكم الألماني ما بدر من اللاعب المغربي، في تقريره الخاص بالمباراة.

تكرار الأزمة مع الشحات

وكرر محمد الشيبي أزمته مع حسين الشحات حيث تعد الثانية بعد واقعة الصفع العام الماضي.

