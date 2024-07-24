سيلتيك يضرب مانشستر سيتي بالثلاثة في شوط اللقاء الأول

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن أحداث شوط اللقاء الأول والذي يجمع بين سيليتك ومانشستر سيتي ضمن الجولة التحضيرية للفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

سيلتيك يضرب السيتي بالثلاثة في شوط اللقاء الأول

ونجح فريق سيلتيك الاسكتلندي في هز شباك السيتي بثلاث أهداف في شوط اللقاء الأول، حيث تمكن نيكولاس كون في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 18 من زمن المباراة.

وتعادل السيتي بعد ذلك عن طريق أوسكار بوب نجم الفريق، في الدقيقة 33، بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لنيكو أوريلي.

ثم أضاف سيليتك الهدف الثاني والثالث في الدقائق 36،44 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق نيكولاس كون صاحب الهدف الأول، كما أنه صنع الهدف الثاث إلى كيوجو فورهاش.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب كينان موريال بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجولة التحضيرية للفريقين استعدادا للموسم المقبل.

وتعد تلك المباراة هي الأول للستي في الجولة التحضيرية، بينما هي الرابعة لفريق سيليتك، وتذاع المباراة بشكل حصري حاليًا على قناة ام بي سي مصر 2، بتعليق فارس عوض.