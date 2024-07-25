نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخوض مباراة بيراميدز بالناشئين.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه لا يجوز الحديث مطلقًا عن وجود تمرد ضد النادي، حتى لو كان أي لاعب لديه أزمة معينة، فهؤلاء يلعبون لنادي كبير ولجماهير عريقة، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يتم تداول أخبار حول رفض اللاعبين النزول للتدريب.

فاروق جعفر: لا يجوز الحديث عن تمرد لاعبي الأبيض.. وأرفض مواجهة بيراميدز بالناشئين

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يتم الحديث مع اللاعبين من جانب إدارة النادي ومدير الكرة، ويتجمع اللاعبين الكبار للوقوف مع الزمالك في المرحلة الحالية، يجب أن يكون هناك ولاء وانتماء لصالح النادي، وعندما تكون النتائج إيجابية سيكون هناك أزمات كثيرة، ويحق للاعبين المطالبة بحقوقهم عندما يتوج الزمالك بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك لديه أزمات مالية، والتعاقد مع لاعبين لا بد أن يكون بحكمة في ظل كثرة الأزمات، لن أكون سعيدًا بوجود 5 لاعبين في مركز واحد، ويتقاضون رواتب كبيرة، لا بد من وجود ترشيد في الاختيارات، والزمالك في حاجة إلى لجنة لإدارة الكرة، والنادي الأهلي لديه أيضا لجنة للتخطيط، والمجالس لا تدير كرة القدم".

وواصل: "نادي الزمالك لديه أبنائه المميزين والقادرين على إدارة الكرة، والنادي غنى بأولاده، وأي لاعب أصبح يطالب بمستحقاته، ولكن حق الزمالك أكبر في تحقيق المكاسب والبطولات، هناك شئ غريب حاليا وهو ابتعاد الزمالك عن المنافسة على الدوري ووجود الأهلي وبيراميدز فقط يتصارعان على البطولة، رغم أن الأساس كان الأهلي والزمالك".

وأكمل: "مواجهة الزمالك وبيراميدز صعبة، والأبيض يريد المكسب على منافس قوي، ويريد اكتشاف لاعبين جديدة في نفس الوقت، ولكن لا أوافق على اللعب بالناشئين، في ظل تشكيلة بيراميدز الحالية، ولا بد من تجهيز اللاعبين نفسيا من اجل تقديم أفضل مستوى".

وختم: "لقاء الأهلي وبيراميدز، اللعبة الوحيدة التي ذهبت لـ أحمد الشناوي سجلها وسام أبوعلي، ولم يكن سوى فرصة واحدة لبيراميدز، كان هناك اعداد قوي للاعبي الأحمر من أجل خوض تلك المواجهة، ومن الصعب وجود ناشئين فقط داخل الملعب لمواجهة بيراميدز، يجب وجود العناصر الشابة وسط نجوم كبار".