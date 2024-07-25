نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رونالدو في ورطة".. رئيس النصر يدرس تقديم استقالته بسبب الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجه جماهير نادي النصر السعودي، فترة عصبية في الأيام الأخيرة، بسبب بعض الأوضاع المثيرة داخل لجنة استقطاب اللاعبين الأجانب، بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووضعت إدارة النصر، خطة جديدة لتدعيم صفوف العالمي هذا الموسم، بصفقات أوروبية جديدة، إلا أن صندوق الاستثمار، لا يساعد الفريق بشكل جادي.

- المهيدب يدرس تقديم استقالته

وألمح الإعلامي الشهير عبدالعزيز العصيمي، الإعلامي الرياضي، عن وجود استقالة قريبة داخل قلعة النصر، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ونشر العصيمي في تغريدة عبر حسابه عبر موقع «أكس»: "للأسف. وتلوح بالاستقالة"، ويقصد بها اقتراب إبراهيم المهيدب، رئيس نادي النصر من الاستقالة.

وأكدت الصحف السعودية، إلى وجود أزمة داخل صفوف نادي النصر بسبب عدم تقديم اي دعم من لجنة الاستقطاب هذا الصيف إلى قلعة العالمي، وتركيز كل الاهتمام على صفقات الاتحاد، مثل ما حدث الموسم الماضي.