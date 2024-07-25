نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يعلق على اقتراب رحيل عبدالمنعم عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، ان محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي يمتلك مقومات جيدة للغاية، ويستحق الاحتراف في أوروبا، واستعاد أيضا مستواه بشكل واضح بعدما ابتعد عن الأداء الجيد في بعض اللقاءات المحلية خلال الموسم الحالي.

التابعي: مدافع الأهلي يمتلك مقومات جيدة ويستحق الاحتراف في أوروبا

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من المفترض أن يكون هناك دور كبير لـ محمد بركات مع المنتخب الاوليمبي، وتسهيل كافة المعوقات، وتسهيل كافة الأمور من ضم لاعبين فوق السن، وتوفير معسكرات ومباريات ودية.. لكنه كان بعيدًا طوال الوقت".

وأضاف: "كان من المفترض تجهيز أجندة للمنتخب الأوليمبي منذ فترة طويلة وخوض مباريات ودية خلال الاجندة الدولية، ولكن لم يكن هناك دور لـ اتحاد الكرة في هذه الأمور، ولم يحظى الفريق بالدعم الكافٍ، والمفترض أن من يعمل في اتحاد الكرة يُحقق الاضافة الفنية، المنظومة كلها بعيدة عن تقديم أي جديد، هناك نجوم بالاسم فقط وليس بالفعل".

وتابع: "روجيرو ميكالي كان الجميع يشيد به، ولكن بعدما حدث خلال المرحلة الأخيرة فأعتقد أنه سيرحل عن مصر، بعد اولمبياد باريس".

وزاد: "تمرد لاعبي الزمالك، قد يكون بسبب وجود وعود كثيرة لهم بالحصول على مستحقاتهم من جانب مجلس الإدارة، هذه الأمور سبق وحدثت معنا".

وختم: "كنا نحصل على وعود ولم نكن نحصل على المستحقات في الوقت المحدد، لم أكن أتأثر بذلك وكنا نؤدي في الملعب ونبذل اقصى جهد لنا.. وحسام وابراهيم وتامر عبدالحميد وحسام عبدالمنعم وآخرين كانوا نجوم الفريق، وتأخير المستحقات لم يؤثر على مستوانا وقتها".