نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري على أداء المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان.. “خيبوا آمالنا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي كريم رمزي، على أداء منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم؛ المتواضع الذي قدمه في مباراة جمهورية الدومينيكان، مساء أمس الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بطولة أولمبياد باريس 2024

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب الدومينكان؛ سلبيا دون أهداف.

كريم رمزي يعلق على أداء المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان

وقال الإعلامي كريم رمزي في تصريحات عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" منتخب جمهورية الدومينيكان، أول مرة يشارك في بطولة أولمبياد باريس وتمكن من اقتناص نقطة من منتخب مصر".

وأضاف:" غضبان للغاية من أداء ونتيجة المنتخب الأولمبي أمام الدومينيكان، ولكنني لازلت متوسم خير في هذا الفريق".

وأشار:" في مباراة الدومينيكان، قدم المنتخب الأولمبي أداء سيئ للغاية، ومخيب للآمال، ومنتخب الدومينيكان كان قريب من المكسب أكثر من مصر، حيث سددوا 12 كرة على المرمى، ونسبة الاستحواذ كانت لصالحهم، وهذا أمر لا يعقل".

واختتم:" القادم سيكون أصعب، لأن هذه المباراة كانت أسهلهم، ويجب أن يفوز المنتخب الأولمبي على أوزبكستان في المباراة القادمة "