نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي أم الزمالك؟.. عمر الساعي يحسم وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم عمر الساعي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، وجهته المقبلة سواء بالانتقال إلى النادي الأهلي أو نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

عمر الساعي يحسم وجهته المقبلة

وقال الناقد الرياضي أحمد الهواري، في تصريحات له عبر برنامج رقم 10، مع الإعلامي كريم رمزي:" كان هناك جلسة مع عمر الساعي في منزل أحد كباتن نادي الزمالك، في مدينة السادس من أكتوبر، واللاعب وقع بشكل رسمي على عقود انضمامه للقلعة البيضاء".

وأضاف:" نادي الزمالك يحاول حل أزمة القيد، وفي نفس الوقت يأمن نفسه، من خلال حسم صفقات جديدة في الفترة المقبلة".