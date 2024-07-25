نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة بشأن عرض بولونيا لضم محمد عبدالمنعم من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أمس الأربعاء، إلى رغبة نادي بولونيا الإيطالي في التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر دي مارزيو، أن بولوينا يراقب وضع محمد عبدالمنعم، وهناك اتصالات بهدف استقطابه للفريق الإيطالي.

حقيقة عرض بولونيا لضم عبدالمنعم

حسب برنامج “الهدف” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”، فأن محمد عبدالمنعم وإدارة الأهلي لم يتلقوا أي عرض رسمي حتى الآن من جانب بولونيا الإيطالي.

وأكد المصدر ذاته بعد تواصله مع عبدالمنعم والأهلي، أنه بولونيا لم يتواصل بأي شكل رسمي أو شفهي من أجل ضم اللاعب هذا الصيف.

ولفت المصدر إلى أن اسم محمد عبدالمنعم فقط مرشح للانضمام إلى بولونيا ليعوض رحيل المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري إلى آرسنال الإنجليزي، ولكن لم يتم فتح خط التواصل الرسمي من أجله.

يذكر أن محمد عبدالمنعم سبق أن أخبر مسؤولي الأهلي برغبته في الاحتراف الخارجي بعد ربط اسمه ببعض الدوريات الأوروبية كالفرنسي والألماني والإيطالي.