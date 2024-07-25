نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يعوض غياب مروان عطية في لقاء الأهلي والمصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغيب مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، بسبب احتفاله أمس الأربعاء بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

ويعد مروان عطية من العناصر الأساسية في الوقت الحالي داخل التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، بعدما نال ثقة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

ديانج يعوض غياب مروان عطية عن الأهلي

وتسأل الجماهير عن اللاعب الذي سيدفع به مارسيل كولر مدرب الأهلي لتعويض غياب مروان عطية في المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري المصري.

وأستقر مارسيل كولر علي تواجد إليو ديانج لاعب وسط الفريق، للمشاركة بشكل أساسي في مباراة المصري علي حساب مروان عطية الذي سيغيب لحصوله علي إجازة سلبية بعد عقد زواجه.

وسيتواجد أيضا في خط وسط المارد الأحمر الثنائي كريم نيدفيد وأكرم توفيق، حتي عودة مروان عطية مرة أخري من الراحة السلبية التي حصل عليها.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والمصري، في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري العام.