نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يخسر رابع مبارياته الودية أمام بورتيموينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر فريق النصر السعودي، رابع مباراته الودية أمام بورتيموينسي البرتغالي بهدف نظيف في إطار إستعدادات الفريق لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

النصر يسقط أمام بورتيموينسي البرتغالي 1-0

وسجل هدف الفريق البرتغالي الوحيد اللاعب هيليو فاريا في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته الودية الخامسة في معسكره الحالي أمام بورتو البرتغالي يوم الأحد المقبل.

وأعلن نادي بورتو البرتغالي يوم السبت الماضي نفاد تذاكر مباراته أمام النصر وهو ما يعني أن المباراة سيحضرها قرابة 55 ألف متفرج.

وسيستهل النصر موسمه الجديد يوم 13 أغسطس المقبل بملاقاة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في مدينة أبها السعودية في منطقة عسير.