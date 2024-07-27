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أحمد جودة - القاهرة - منتخب مصر الأولمبى مشواره في بطولة أولمبياد 2024

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب لا بوجوار، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة دون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.

التشكيل المتوقع لمصر أمام أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024



من المتوقع أن يدخل المدرب روجيريو ميكالي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمى حمزة علاء

خط الدفاع كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - عمر فايد - أحمد عيد

خط الوسط محمد النني - محمد شحاتة

خط الهجوم إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - أحمد مصطفى زيزو - بلال مظهر

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024؟



تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

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منتخب مصر الأولمبى مشواره في بطولة أولمبياد 2024

يستكمل منتخب مصر الأولمبى مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

