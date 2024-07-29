نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زياد وهبي: نعمل على مشروع فريق جديد للنصر لقهر كل الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أوضح زياد وهبي سليمان عضو مجلس إدارة نادي النصر السعودي، أن مسؤولي العالمي يستعدون خلال الفترة الحالية لبناء فريق جديد من أجل قهر كل الأندية خلال المرحلة المقبلة.

زياد وهبي: نعمل على مشروع فريق جديد للنصر لقهر كل الأندية

وتابع زياد وهبي في الساعات الأخيرة هجوم جماهير النصر على الإدارة بسبب عدم إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق بشكل رسمي للمرحلة المقبلة.

وتواصل وهبي مع الجماهير عبر منصة X مؤكدا أن إدارة النصر تعمل على قدم وساق من أجل إتمام مشروع النصر الجديد.

وكتب وهبي من خلال تعليقات مشجعي النصر السعودي، " أخوي أبو حمد، كلنا نشتغل على مشروع النصر الجديد، أنا من الجماهير، نبغي نصر قاهر لكل الأندية".

وتابع:" لا تلتفتوا حول الشائعات، خذوا العلم من حساب نادي النصر الرسمي، غير ذلك اجتهادات متمصدين همهم المتابعين والشهرة ".

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، أكدت مصادرها أن مسؤولي فريق النصر بصدد إنهاء التعاقد مع ثلاث لاعبين محليين ومحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

