نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أياكس يدرس ضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن آياكس أمستردام الهولندي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع سيرجيو روبيرتو نجم خط وسط برشلونة الإسباني السابق في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفت الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن عقد روبيرتو البالغ من العمر 32 عامًا انتهى مع برشلونة في نهاية شهر يونيو الماضي.



وأكد فابريزيو رومانو أن سيرجي روبرتو سيقوم بتقييم جميع العروض كلاعب حر في الأيام المقبلة.



وأفاد فابريزو رومانو بأن سيرجيو روبيرتو لن يستمر مع برشلونة في الموسم المقبل.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن روبيرتو كان قد شارك في 24 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.



وألمح فابريزيو رومانو أن روبيرتو أمضى 14 موسمًا مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث توج بكلا من الدوري الأسباني 7 مرات وكأس ملك إسبانيا 6 مرات وكأس السوبر الإسباني 3 مرات وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.