نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب والولايات المتحدة الأمريكية الودية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 2 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

المغرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية

تُقام المباراة بين منتخبي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي المغرب والولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة بين سبورتس 1، حيث تذاع جميع مباريات أولمبياد باريس عبر قناة بين سبورتس بشكل حصري.

مشوار أولمبياد باريس 2024

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة إسبانيا واليابان.