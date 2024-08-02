عاجل.. جلسة دبي تُقرب بن شرقي من الزمالك (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي، آخر التطورات بشأن مفاوضات الزمالك مع المغربي بشأن عودته من جديد لصفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك وبن شرقي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" أن هناك أحد المسؤولين بنادي الزمالك سافر مؤخرًا إلى دبي لعقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي.

وتابع المصدر أن تلك الجلسة شهدت تقديم عرض رسمي من قبل نادي الزمالك للمغربي أشرف بن شرقي مشيرا إلى أن اللاعب حدد هو الآخر مطالبه المالية.

وأكمل المصدر أن هناك فارق بسيط ما بين الرقم الذي طلبه المغربي أشرف بن شرقي وعرض الزمالك مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية لتقريب وجهات النظر.

واسترسل المصدر مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي يتواجد حاليًا في المغرب لدراسة كافة العروض المقدمة له وعلى رأسها عرض الزمالك.

وتابع المصدر لافتًا إلى أن هناك أكثر من وسيط يحاول تقريب وجهات النظر بين الزمالك وبن شرقي، موضحًا أن المغربي ليس لديه مانع في تقليل مطالبه المالية من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن في حدود ما يعبر عن قيمة اللاعب الفنية.

وبشأن حضور المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة للتفاوض أتم المصدر مؤكدًا أن اللاعب يتواجد في المغرب وينتظر عقد جلسة جديدة مع مسؤولي الزمالك لحسم المفاوضات بشكل نهائي.