نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.

مواعيد مواجهات دور الـ 16

وتأهل إلى هذا الدور 16 فريقًا، وهم: الأهلي، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا.

تبدأ مباريات دور الـ 16 من كأس مصر يوم الخميس 8 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء 21 أغسطس. وفيما يلي تفاصيل المباريات:

الخميس 8 أغسطس 2024

بيراميدز × أبو قير للأسمدة

الجمعة 9 أغسطس 2024

الترسانة × الجونة

البنك الأهلي × المصري

الثلاثاء 20 أغسطس 2024

الإسماعيلي × سموحة

الأهلي × فاركو

مودرن سبورت × إنبي

الأربعاء 21 أغسطس 2024

سيراميكا كليوباترا × زد

الزمالك × طلائع الجيش

تفاصيل المباريات القادمة

يستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد نادي فاركو في دور الـ 16، بينما سيواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.