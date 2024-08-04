الرياضة

رسميًا.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم 2023-2024.

مواعيد مواجهات دور الـ 16

وتأهل إلى هذا الدور 16 فريقًا، وهم: ، الزمالك، فاركو، طلائع الجيش، بيراميدز، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، إنبي، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المصري، الترسانة، سموحة، زد، سيراميكا كليوباترا.

تبدأ مباريات دور الـ 16 من كأس مصر يوم الخميس 8 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء 21 أغسطس. وفيما يلي تفاصيل المباريات:

الخميس 8 أغسطس 2024

  • بيراميدز × أبو قير للأسمدة

الجمعة 9 أغسطس 2024

  • الترسانة × الجونة
  • البنك الأهلي × المصري

الثلاثاء 20 أغسطس 2024

  • الإسماعيلي × سموحة
  • الأهلي × فاركو
  • مودرن سبورت × إنبي

الأربعاء 21 أغسطس 2024

  • سيراميكا كليوباترا × زد
  • الزمالك × طلائع الجيش

تفاصيل المباريات القادمة

يستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد نادي فاركو في دور الـ 16، بينما سيواجه الزمالك فريق طلائع الجيش.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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