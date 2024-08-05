نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوباما يزيد من متاعب إنبي بهدف رابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح يوسف إبراهيم أوباما في إحراز الهدف الرابع، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في شباك نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي،في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح ناصر منسي في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة من مصطفى شلبي، حولها منسي إلى المرمى مباشرة.

كما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، برأسية قوية من ركنية نفذها أحمد فتوح.

فيما جاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

كما نجح أوباما في إحراز الهدف الرابع للقلعة البيضاء، في شباك نظيره البترولي، في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد عرضية متقنة من عمر جابر.

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