نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التايكوندو يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الاتحاد الدولي للتايكوندو مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق منافسات اللعبة في القصر الكبير Grand Palais بحضور رئيس الاتحاد الدولي تشونج وون تشو والمندوب الفني للتايكوندو في باريس المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات واللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.

وأشاد الرياضيون والمسؤولون بالمكان الاستثنائي الذي سيستضيف المنافسات وأكدوا أن هذه النسخة من الأولمبياد ستكون مميزة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي في تصريحاته: ”هذا رائع حقًا.. منذ دورة الألعاب الأولمبية عام 2000 في سيدني، أصبحنا جزءًا من الألعاب الأولمبية ولا أعتقد أنه سيكون لدينا هذا النوع من أماكن المنافسة الجميلة في المستقبل، يعد هذا القصر الكبير واحدًا من أروع أماكن المنافسة على الإطلاق، ننتظر رد فعل الرياضيين والحكام عندما يأتون إلى هذا المكان، عندما يصلون إلى هذا المكان، سيكونون مندهشين جدًا لرؤيته، عندما كان البناء جاريًا، كنت قلقًا بشأن الحرارة في الصيف في باريس، لكنهم أنفقوا الكثير من المال وقاموا بإصلاحه بشكل جميل جدًا، علمت أنهم أنفقوا 5.8 مليون (يورو) فقط للحصول على هذا النوع من نظام تكييف الهواء“.

وأضاف: “أعتقد أن هذا المكان الحالي سيكون استثنائيا."

وعن منافسات لاعبي التايكوندو قال: "لدينا 60 لجنة أولمبية وطنية مشاركة ودولة واحدة محايدة، وهذه المرة لدينا خمسة رياضيين لاجئين في التايكوندو، هناك 62 جنسية مختلفة مع 134 رياضيًا يتنافسون، وفي حفل الافتتاح كان هناك 12 لاعبًا من لاعبي التايكوندو حاملين العلم“.

ومن جانبه قال المصري محمد شعبان المندوب الفني للتايكوندو في أولمبياد باريس: "لقد كنا نراقب منافسات المبارزة، كما قال الرئيس تشو عن الطقس - كان الطقس ودرجة الحرارة رائعين، لذلك يسعدنا جدًا أن نرى كيف ستكون المنافسات في التايكوندو، كانت لدينا بعض المخاوف في البداية، ولكن الآن تم وضع هذه المخاوف جانبًا، وكل شيء على ما يرام“.

وأوضح شعبان: “ في منافسات التايكوندو سنضيف مدرجين إضافيين للمشاهدين مقارنة بالمبارزة حيث كانت المدرجات شرقية وغربية، لكننا في التايكوندو نضيف المدرجات الجنوبية والشمالية حتى يكون هناك المزيد من المتفرجين في القصر الكبير مما سيخلق جوًا جيدًا للرياضيين، بالنسبة لأولئك الذين ذهبوا إلى القصر الكبير للمبارزة، فإنهم يدركون أنه عندما يشجع الجمهور اللاعبين يكون هناك الكثير من الصدى في المكان، لذا فهو شعور رائع ومذهل، سنكون جاهزين في 7 أغسطس.“

وتنطلق منافسات التايكوندو يوم 7 أغسطس وتستمر حتى 10 من نفس الشهر، على صالة القصر الكبير في باريس.



ويمثل مصر في الأولمبياد ثلاثة لاعبين هم: سيف عيسي في وزن -80 كجم وأحمد وائل في وزن -68 كجم وآية شحاتة في وزن -67 كجم.

وسيستهل أحمد وائل منافسات مصر يوم 8 أغسطس ويليه سيف عيسي وآية شحاتة يوم 9 أغسطس.