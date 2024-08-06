اتحاد السلاح يخاطب اللجنة الأولمبية بإحالة يارا الشرقاوي للجنة الانضباط والقيم

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني تحويل اللاعبة يارا الشرقاوي إلى لجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية نظرا لما بدر منها من تجاوزات وإدعائها كذبا بعدم حصولها على الدعم اللازم واتهامها مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بالتقصير بعد وداعها منافسات السلاح في أولمبياد باريس 2024.

وأرسل الاتحاد المصري للسلاح خطابا رسميا إلى المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 6 أغسطس والذي جاء فيه ما تقدمت به لاعبة سلاح الشيش يارا الشرقاوى على صفحتها الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإدعاءات كاذبة ضد الاتحاد المصري للسلاح واتهامه بالتقصير بتقديم الدعم اللازم لها، وادعائها بالمشاركة بمعسكرات على نفقتها الخاصة.

وقدم الاتحاد المصري للسلاح في خطابه لائحة الانضباط والقيم والأخلاقيات للاتحاد المصرى للسلاح وبنوده لمن يسئ لسمعة الاتحاد.

كما أرفق الاتحاد المصري للسلاح في خطابه تذكرة الطيران التي أصدرها الاتحاد للمشاركة بالمعسكر الذى يسبق بطولة كأس العالم بفرنسا من 10 إلى 15 يناير 2024، حيث تكلف الاتحاد قيمة التذكرة في حين أن الإقامة كانت مجانية.

كما أرفق الاتحاد كشوفات مشاركة سيدات سلاح الشيش خلال الثلاث مواسم السابقة ( ۲۰۲۲/۲۰۲۱. ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣ - ۲۰۲۳/۲۰۲۲و انجازات السلاح من عام 2016 إلى 2024 ومبين به التطور في التصنيف الدولي لجميع الأسلحة.

وطالب الاتحاد المصري للسلاح في خطابه بتحويل هذه الإدعاءات الكاذبة للاعبة يارا الشرقاوب للجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية.

