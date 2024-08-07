نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الأهلي الأوروبية.. نادِ فرنسي يقترب من ضم "بديل معلول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بمفاوضات لحسم أولى الصفقات الأجنبية الجديدة والمنتظرة داخل القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق.

نادِ فرنسي يقترب من ضم "بديل معلول"

ويضع السويسري مارسيل كولر، التعاقد مع ظهير أيسر في أولويات التعاقدات الصيفية المنتظرة هذا الموسم بعد إصابة النجم الدولي التونسي، على معلول، بوتر أكيليس.

وفجر موقع فوت ميركاتو العالمي، مفاجأة عن دخول النادي الأهلي في سباق ضم الظهير الأيسر الفرنسي لايفين كورزاوا، بعد رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحف العالمية، أن اللاعب يتواجد الآن في مقر نادي موناكو الفرنسي لتجهيز نفسه بدنيا قبل الموسم القادم.

ويحظى اللاعب باهتمام كبير من مختلف الدوريات حيث يرغب نادي أيوب سبور التركي في ضمه، بجانب تورينيو الإيطالي ومؤخرا الأهلي المصري، إلا أن الأنباء تشير أن نجم باريس سان جيرمان في مفاوضات جارية مع أحد كبار الدوري الفرنسي.

