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أحمد جودة - القاهرة - تواصلت في اليوم الثاني من البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف في بورسعيد، المنافسات بمشاركة قوية من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية.

منافسات قوية ومواهب شابة تتألق في اليوم الثاني من بطولة السباحة بالزعانف ببورسعيد

شهدت منافسات "المراحل" حضورًا مميزًا من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 39 ناديًا، حيث تنافسوا في عدة فئات عمرية وسط أجواء حماسية.

تميز اليوم الثاني بظهور عدد من المواهب الشابة التي أبدعت في سباقات الزعانف، حيث كانت المنافسة شديدة بين الفرق المشاركة.

وحضر الفعاليات عدد كبير من الجمهور وأولياء الأمور، ما أضفى على البطولة طابعًا احتفاليًا.

وقد أشاد المسؤولون بتنظيم البطولة والمستوى الفني العالي للمتسابقين، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الشابة.

ومن المقرر أن تستمر المنافسات في الأيام القادمة، وسط ترقب لمنافسات "الأساتذة" التي من المتوقع أن تكون محط أنظار الجميع.