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أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي بقيادة علي شلبي، عن موعد المرحلة الثانية من اختبارات اللاعبين الناشئين، والتي تأتي بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح.

قطاع الناشئين بالمريخ يعلن موعد المرحلة الثانية من الاختبارات

سيتم في هذه المرحلة توزيع اللاعبين الذين اجتازوا الاختبارات الأولى على فرقهم الخاصة بهم، حيث سيخضعون لاختبارات إضافية لتحديد مستواهم النهائي قبل قيدهم رسميًا في قطاع الناشئين بالنادي.

تنطلق تدريبات فرق البراعم خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافقين 6 و7 و8 أغسطس 2024، حيث تتضمن فرق مواليد 2012 و2013/2014 و2015/2016/2017.

تبدأ التدريبات في الساعة 5 مساءً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً، حيث يتم توزيع اللاعبين وفقًا لأعمارهم في الأوقات المحددة.

أما تدريبات فرق الناشئين، فستجرى على مدار ثلاثة أيام أيضًا، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، وتستمر حتى الخميس 8 أغسطس 2024.

تشمل التدريبات فرق مواليد 2007 حتى 2011، حيث تبدأ التدريبات يوميًا من الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً.

وأكد الكابتن علي شلبي على أهمية هذه المرحلة من الاختبارات، حيث يتم التركيز على مهارات اللاعبين ومستوياتهم البدنية والفنية. وأشار إلى أن اللاعبين الذين يجتازون هذه المرحلة سيتم ضمهم رسميًا إلى فرق النادي، مما يعد خطوة هامة في مسيرتهم الرياضية داخل النادي.