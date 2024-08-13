نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بورنموث يعلن تعاقده مع لاعب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بورنموث الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الظهير المكسيكي جوليان أراوخو قادما من برشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع المكسيكي أراوخو علي عقود انتقاله إلي الفريق الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن صفقة انتقال جوليان أراوخو إلي بورنموث بلغت 10 مليون يورو.

بورنموث يضم المكسيكي جوليان أراوخو

والجدير بالذكر أن الظهير المكسيكي البالغ من العمر 22 عاما، انتقل إلي صفوف برشلونة موسم 2023 قادما من لوس انجلوس الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وانتقل أراوخو الموسم الماضي إلي صفوف لاس بالماس الإسباني علي سبيل الإعارة.

وشارك الظهير المكسيكي مع لاس بالماس الموسم المنقضي في 28 مباراة، أحرز خلالهم هدفين.