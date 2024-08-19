سبب مثير وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم هداف المنتخب الأنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - في الآونة الأخيرة، شهدت مفاوضات أهلي جدة تراجعًا ملحوظًا مع أحد نجوم المنتخب الإنجليزي، الذين ارتبطوا بالانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب مثير وراء تعثر مفاوضات الأهلي لضم توني

يبحث أهلي جدة عن تعزيز تشكيلته بصفقتين على الأقل قبل إغلاق فترة الانتقالات، بعد فشل محاولاته في التعاقد مع عدة أسماء بارزة خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للصحفي فابريزو رومانو، فقد رفض نادي برينتفورد عرضًا من أهلي جدة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيفان توني في الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، أشار رومانو إلى أن المفاوضات بين أهلي جدة وتوني ما زالت مستمرة، حيث ينتظر النادي السعودي القرار النهائي من اللاعب وعائلته.

وأكد رومانو أن إيفان توني لا يزال الخيار الأول لأهلي جدة، بينما يدرس النادي خيارات أخرى على قائمته لتعزيز الفريق.

الجدير بالذكر أن إيفان توني يحظى باهتمام عدد من الأندية الكبرى في إنجلترا، مثل تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد.