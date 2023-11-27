دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب جميع الفتيات والنساء الإهتمام ببشرتهن وشعرهن، ومن ثم تقومن باللجوء إلى استعمال الكريمات والمرطبات والزيوت المختلفة التي تحتاج إلى أموال طائلة، دون أن يقومن بتجربة الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج سحرية وسريعة، حيث تحتوي الوصفات الطبيعية على العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر، كما أن مكوناتها موجودة في جميع المنازل، ويمكن عمل هذه الوصفات في المنزل بتكاليف منخفضة جداً ومن ثم الحصول على نتائج فعالة.

وصفة القرنفل السحرية مع زيت الزيتون

يستعمل زيت الزيتون في الطهي، كما يستعمل للعناية بالشعر والبشرة بسبب احتوائه على العديد من العناصر الطبيعية المفيدة، ويمكن عمل وصفة القرنفل وزيت الزيتون للعناية بالشعر بكل سهولة حيث أثبتت هذه الوصفة فاعليتها في:

ترطيب وتنعيم الشعر.

حماية الشعر من التلف والتساقط.

تحسين الدورة الدموية للشعر وتعزيز نموه.

القضاء على القشرة الموجودة في الرأس.

[معجزة ربانية هترجعك شباب تاني .. ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على الزبادي واستخدميع في هذا المكان قبل النوم .. جوزك هينبهر بجمالك ومش هيقدر يقومك]

كيفية تحضير هذه الوصفة السحرية

حتى تحصلي على شعر ناعم ولامع وخالي من القشرة فيمكنك تجربة هذه الوصفة السحرية المميزة وتكرارها مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج، ويتم تحضير هذه الوقفة من خلال

إحضار ملعقة زيت القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون، طبق صغير لخلط المكونات.

يتم وضع جميع المكونات في الطبق والتقليب جيداً ثم وضع الماء الساخن فوقها ووضعها على فروة الرأس لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.