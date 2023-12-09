"خد بالك قبل ماتدفع الغرامة".. احذر من إلقاء القمامة في الطرق.. سيعرضك لغرامة مالية 100 الف جنيه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يهتم العديد من المواطنين بنظافة الشوارع المصرية الجميلة ويقومون بالقاء القمامة في الطرق والشوارع،لذالك قام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، الذي أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال،يواجه بشكل حاسم جريمة إلقاء القمامة فى الشارع.

عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

ألقي اي من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة إلي هذة الجريمة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

نتيجة اجتماع المجلس

وقال خلال كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الإنعقاد الثانى، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.