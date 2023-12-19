دلكه النشا والليمون المبهرة لتبييض البشرة ستجعل بشرتكم كالثلج فوري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم المعجزة في التبييض الفوري للبشرة حيث يعمل النشا علي اعطاء البشرة حيوية وتفتيح , حيث تعد البشرة مصدر جمالهم في كل الاوقات ويجب الاهتمام بها بطريقة مضمونة، والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، وكما يعمل الليمون علي شد البشرة بكل سهولة ويعطيها تفتيح اكثر ويقضي تماما علي جميع مشاكل البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقعنا المميز في تقديم كل ما هو جديد علي طريقة التحضير وطريقة استخدام بشكل صحيح.

مكونات عمل دلكه النشا والليمون لتفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وهي كالاتي:

ملعقتين من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون .

ملعقة من الزبادي. طريقة تحضير الدلكه الرهيبة في تبييض البشرة نقدم افضل طريقة لتحضير الكريم بكل سهولة ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل وهي كالتالي:

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع بداخلة النشا والحليب البودرة و نخلطهم جيدا.

ثم نضع عليهم الزبادي وماء الورد و نخلط جيدا حتي يصبح خليط متجانس للغاية.

ثم نضيف عصير الليمون علي الخليط مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة استخدام الكريم علي البشرة

نتعرف علي طريقة بسيطة جدا للاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية وهي كما يلي: