بعد صمت طويل، كُشف أخيرًا السرّ وراء فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعوديبعد صمت طويل، كُشف أخيرًا السرّ وراء فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي

انت الأن تتابع خبر بعد صمت طويل، كُشف أخيرًا السرّ وراء فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فشل انتقال ميسي للهلال: الصداقة مع بيكهام والأسباب العائلية وراء اختيار إنتر ميامي

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن سبب فشل انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي

يعود إلى صداقته مع ديفيد بيكهام،

مالك إنتر ميامي الأمريكي،

ولأسباب عائلية.

وذكر رومانو أن ميسي لم ينتقل للهلال من أجل المال،

بل رغب في اللعب مع إنتر ميامي

بسبب رغبة بيكهام في بناء فريق قوي،

وأيضًا لأسباب عائلية.

وأضاف رومانو أن ميسي كان له دور في ضم لاعبي برشلونة السابقين، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إلى إنتر ميامي،

وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث في الهلال.

وأكد رومانو أن ميسي لم يكن قريبًا من الانتقال إلى الهلال،

بل كانت هناك احتمالية ضئيلة فقط.

يُذكر أن ميسي