ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة ”السردي” إلى 41 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 12:31 مساءً - استُشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لترتفع حصيلة الضحايا إلي 41 شهيدًا.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًا، أول أمس الخميس، استهدف أحد الطوابق في مدرسة "السردي" الإعدادية في مخيم 2 بمنطقة النصيرات بشكل مباشر، ما تسبب في استشهاد 41 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح.

وأفادت مصادر حكومية في قطاع غزة، الخميس الماضي، باستشهاد العشرات من الفلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي طال مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط القطاع.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة "مميتة" استهدفت "مجمعًا لحماس" داخل مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارًا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورًا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.