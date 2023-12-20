خبر صادم لا يصدقه العقل….أول دولة عربية تسمح للمرأة بالزواج بأكثر من رجل.. وتمنع الرجل من تعدد الزوجات كارثة سودة من علامات يوم القيامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صرح المحامي التونسي منير بن صالحة بأن القوانين في تونس تحظر تعدد الزوجات وتجرم الرجل الذي يقدم على هذه الخطوة، إضافة إلى ذلك أشار إلى أن الأنظمة في تونس لا تُجرم المرأة إذا ما تزوجت بأكثر من رجل ولا تفرض عليها أي عقوبات قانونية في حال تعدد الأزواج، وهو أمر غير مقبول ومنبوذ في الإسلام، لأن الدين الإسلامي يبيح للمرأة الزواج مجددًا بعد الانتهاء من فترة العدة الشرعية عقب الطلاق أو وفاة الزوج.

تصريحات حول تحديث التشريعات

أوضح منير بن صالحة أن القوانين في تونس تقتضي تضمين مصطلح الأزواج بحيث تشمل القرارات القانونية كلاً من الزوجات والأزواج، وليست الزوجات وحدهن، كما ناقش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو ظهر على نطاق واسع يظهر سيدة من تونس تُعرف بالحاجة سندس تعلن فيه عن نيتها بأن تصبح أول امرأة تونسية تزوج من رجلين معًا، وكذلك قامت بنشر مقطع فيديو على حسابها على تيك توك تشرح فيه خططها للمستقبل حيث صرحت بلهجة تونسية مفادها “أنا بصدد أن أصبح أول تونسية تتزوج من رجلين”.

جرأة المرأة والزواج بأكثر من رجل في وقٍ واحد

وأفادت بثقة أن القوانين في تونس تؤمن لها الحق في الزواج من أكثر من رجل في نفس الوقت، بينما تحظر تعدد الزوجات لكنها تبيح تعدد الأزواج، صرحت السيدة سندس “أتمنى من أصدقائي وأحبتي أن يشاركوني الفرحة، وسأصبح أول تونسية تدخل في زواج مع رجلين في آن واحد، وهذا يبعث في نفسي السرور”، و قامت بتحميل مقطع فيديو آخر على منصة تيك توك تطمئن فيه الجمهور بأنه لا حاجة للخوف لأنها تعي تماماً ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وأكدت بكلماتها أنه لا يوجد مجال للقلق أيتها العزيزة، وأنها ستحرص على تحقيق التوازن بين الطرفين بأن تجعل لكل زوج مكانه في قلبها.