نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من الرياح والأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت 29 يونيو 2024.

أشارت الهيئة إلى انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، متوقعةً طقسًا شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على معظم الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية.

ليلًا، يكون الطقس مائلًا للحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

تحذيرات من الرياح والأتربة

حذرت الهيئة في بيان عاجل من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس رغم انخفاض درجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

- البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.



- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

نصائح للمواطنين

ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بانخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وتوخي الحذر خاصة في المدن الساحلية مثل مطروح والإسكندرية، لارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

- القاهرة: 36 / 25

- العاصمة الإدارية: 36 / 25

- 6 أكتوبر: 36 / 25

- بنها: 35 / 24

- دمنهور: 34 / 22

- وادي النطرون: 35 / 24

- كفر الشيخ: 34 / 24

- المنصورة: 35 / 24

- الزقازيق: 35 / 24

- شبين الكوم: 36 / 24

- طنطا: 35 / 22

- دمياط: 32 / 24

- بورسعيد: 32 / 24

- الإسماعيلية: 38 / 25

- السويس: 37 / 25

- العريش: 32