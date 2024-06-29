نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. طرح فيلم "فرقة الموت" لـ أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفنان أحمد عز حاليًا عرض أحدث أفلامه "فرقة الموت"، الذي كان من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام صيف 2024، لكن تم تأجيل عرض الفيلم من قبل الشركة المنتجة ليتم عرضه ضمن موسم أفلام رأس السنة المقبل.

أبطال وصناع فيلم "فرقة الموت"

ويشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت" بجانب الفنان أحمد عز، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

أحداث فيلم "فرقة الموت"

وتدور أحداث الفيلم حول الضابط عمر، الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، في إطار من الحركة والإثارة والتشويق.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عز الفنية، هو فيلم "ولاد رزق 3-القاضية"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، لذلك تصدر المركز الأول في شباك التذاكر.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.