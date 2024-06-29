46 سؤالًا لكل امتحان.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الفيزياء والتاريخ

بدأ طلاب الشعبة الثانوية العامة، عند التاسعة صباح اليوم السبت، أداء الامتحان في مادة الفيزياء للشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، والتاريخ للشعبة الأدبية.





ويستمر الامتحان فى كلتا المادتين لمدة 3 ساعات حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون كل منهما من 46 سؤالًا، بينهم 44 سؤال "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالي مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 32 سؤالًا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالًا مخصص لهم درجتين، أما سؤالي المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحانى الفيزياء والتاريخ معًا.

واستقبلت اللجان طلاب الثانوية العامة عند الساعة 8:15 صباحًا، لإتمام إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن حيازة الطلاب أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكتروني قبل بدء الامتحان.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة وورقتي الإجابة بدقة.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة، الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتي الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

كما وجهت بعدم التجمع أمام اللجان، مناشدة أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم إلى اللجان، وعدم السماح لهم بحيازة الهاتف المحمول عند خروجهم من المنزل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات هذا العام إلى 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة، وتسلم الطلاب الذين أنهوا إجراءات تفتيشهم مبكرًا، أوراق الإجابة الخاصة بالامتحان لتدوين بياناتهم بدقة قبل تسلم كراسات الأسئلة وبدء الوقت الفعلي للامتحان بـ10 دقائق، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط وبشكل كامل عند الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، حتى لا يكون هناك شك في الإجابة، وفي حالة اختيار الطالب إجابة خاطئة يضع علامة X عليها ويظلل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة.

وشددت الوزارة على الطلاب عدم الإجابة في كراسة الأسئلة ثم نقلها إلى أوراق الإجابة حتى لا يخطئ الطالب في نقل إحدى الإجابات ويترتب على ذلك إجابة باقي الأسئلة بشكل خاطئ.

أما للإجابة عن الأسئلة المقالية فوجهت بالالتزام بالمساحة المخصصة للإجابة، مشيرة إلى أن التصحيح يكون وفق خطوات الحل، كما يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة، وتظليل رقم الجلوس ورقم النموذج الامتحاني الحاصل عليه بدقة حتى يتم التصحيح بشكل سليم.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، حتى السبت الموافق 20 يوليو المقبل.