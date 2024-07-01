حكومة إسرائيل: نتنياهو طلب إجراء فحص فوري حول هوية الأسرى المفرج عنهم

جدة - نرمين السيد - قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب إجراء فحص فوري حول هوية الأسرى المفرج عنهم، وأن هوية المفرج عنهم حددتها جهات أمنية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضافت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن قرار الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلسة المحكمة العليا حول ظروف الاعتقال في سجن "سديه تيمان".

وقال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي المفرج عنه اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إنه تعرض للتعذيب في سجون الاحتلال، وكسر إصبعه الإبهام، وتلقى العديد من الضربات على رأسه.

وأضاف أبو سلمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في مجمع ناصر الطبي بغزة، والذي أقامه الأطباء المفرج عنهم من سجون الاحتلال، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مؤكدين أنه يتم الاعتداء على الأسرى داخل السجون، وتم بتر أطراف الكثير من المعتقلين مرضى السكر، نظرًا لعدم تقديم الأدوية لهم.

وأشار إلى وفاة أطباء داخل سجون الاحتلال، قائلاً: "نأسف لفقدان زملاء لنا في سجون الاحتلال، منهم الدكتور إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان، والدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء.

كما نوه بأنه كان قد تم اعتقاله من محور نتساريم أو الممر الأمن كما أسماه الإسرائيليون، مؤكدًا أنهم تعرضوا لكل أنواع العذاب خلف القضبان، وتم حرمان الأسرى من كافة حقوقهم، ومن الغذاء والدواء، إضافة إلى وفاة العديد من الأطباء في سجون الاحتلال.