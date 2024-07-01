جانتس: حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، أن حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة، ومن اتخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية يجب أن يقال فورا.





واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن "إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني". كما دعا بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى منع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك، من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة"، على حد وصفه.

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