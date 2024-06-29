قبيل انعقاده.. أجندة مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي

يعقد مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي"، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.





ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدى جميع مؤسسات الدولة، ويهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.

ويعرض "دوت الخليج" أجندة المؤتمر كالتالي:-

اليوم الأول 29 يونيو

تبدأ فعاليات المؤتمر من الساعة 9:00 حتى 9:30 صباحا، وتشمل حفل الافتتاح، والكلمات الرئاسية، ومن الساعة 9:30-10:30 صباحا جلسة نقاشية "1" "عرض أجندة الإصلاح في مصر ومناخ الاستثمار"، ومن الساعة 10:30 –10:45 صباحا توقيع مذكرة التفاهم، و10:45-11:45 صباحا، مائدة مستديرة مغلقة "الرؤساء والمديرون التنفيذيون"، ثم استراحة لاستخدام شبكات الكمبيوتر 30 دقيقة، ودردشة جانبية 30 دقيقة.

وفي 11:45- 12:45 ظهرا، جلسة نقاشية رقم 2 تحت عنوان "تحول مصر: اصلاحات استراتيجية لإنشاء مركز دعم قريب"، ومن 12:45 : 14:45 مساء الغداء واستخدام شبكات الكمبيوتر، و14:15-16:15 مساء جلسة نقاشية 3 تحت عنوان "المحور الصناعي: الإمكانات غير المستغلة"، وجلسة نقاشية 4 "الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة المتجددة: فرصة سلسة القيمة الكاملة"، و16:15-16:45 مساء دردشة جانبية.

اليوم الثاني 30 يونيو - نحو نمو مستدام ومرن

9:00 - 9:15 صباحا، الافتتاح، ومن 9:15 - 9:45 صباحا دردشة جانبية، ومن 9:45 - 10:45 صباحا جلسة "1" "الشحن التوربيني للاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"، و10:45 - 11:15 صباحا توقيع مذكرة التفاهم، و11:15 - 11:45 صباحا استراحة لاستخدام شبكات الانترنت والكمبيوتر، 11:45 – 12:15 مساء دردشة جانبية، 12:15 –13:15 مساء الجلسة "2" الأدوات المالية لدعم الاستثمارات في مصر، و13:15 - 14:45 مساء الغذاء واستخدام الشبكات والكمبيوتر.

ومن 14:45 - 16:45 مساء الجلسة "3" "قفزة مع التكنولوجيا والنظام البيئي المتنامي لريادة الأعمال"، والجلسة "4" الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن، و6:45 - 5:00 مساء مذكرات التفاهم النهائية، والحفل الختامي.

المتحدثون الرئيسيون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

أورسولا فون دير لاين

رئيس المفوضية الأوروبية

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس وزراء جمهورية مصر العربية

فالديس دومبروفسكيس

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية

الدكتور محمد شاكر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتورة رانيا المشاط

وزير التعاون الدولي

الدكتورة هالة السيد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتورة ياسمين فؤاد

وزير البيئة

الدكتور هاني سويلم

وزير الموارد المائية والري

المهندس أحمد سمير

وزير التجارة والصناعة

أوليفر سعادة فارهيلي

مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، المفوضية الأوروبية

وليد جمال الدين

رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الدكتور علي الغمراوي

رئيس, هيئة الدواء المصرية

حسام هيبة

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أيمن سليمان

الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري

إتش إيه جيرت جون كوبمان

المدير العام - المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع "NEAR" ، المفوضية الأوروبية

ديت جول يورجنسن

المدير العام، المديرية العامة للطاقة، المفوضية الأوروبية

جيلسومينا فيليوتي

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي

يورجن ريجترينك

النائب الأول للرئيس ورئيس مجموعة خدمات العملاء، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

السيدة آن بجيردي

العضو المنتدب للعمليات، البنك الدولي البنك الدولي

ماري بيث جودمان

نائب الأمين العام، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

سوزان م. لوند

نائب الرئيس للاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، مؤسسة التمويل الدولية IFC

عثمان ديون

نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي

ماثيو باترون

نائب الرئيس المصرفي، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ايلينا فلوريس

نائب المدير العام - الدولي والاستثمار، المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية، المفوضية الأوروبية